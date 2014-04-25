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«تايم»: جانيت يلين ومايلي سايرس ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم

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اختارت مجلة تايم جانيت يلين، أول إمرأة ترأس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، ونجمة البوب مايلي سايرس وميجين كيلي مقدمة البرامج بشبكة فوكس نيوز ضمن 41 إمراة في قائمة الشخصيات الاكثر تأثيرا في العالم.

وتضمنت قائمة المجلة لعام 2014 التي نشرت، الخميس، ثاني ظهور للمغنية «بيونسيه» التي تصدرت صورتها غلاف المجلة والظهور السابع لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة المحتملة لانتخابات الرئاسة في 2016 .

ومن الأسماء الأقل شهرة بالقائمة وزيرة المالية النيجيرية نجوزي اوكونجو ايويلا وكاثرين سوليفان رائدة الفضاء الامريكية السابقة والمدير الحالية للإدارة الوطنية الامريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

وزاد عدد النساء في قائمة هذا العام عن الرقم القياسي السابق المسجل في قائمة 2012 وهو 38 إمرأة.

وضمت القائمة شخصيات بارزة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي باراك أوباما والأخوين الثريين تشارلز وديفيد كوش والموظف السابق بوكالة الامن القومي الامريكي إدوراد سنودن.

ومن بين الزعماء في الشرق الأوسط شملت القائمة الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الدفاع السابق، عبدالفتاح ، وهو المرشح الذي من المتوقع أن يفوز في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر القادم.

ومن عالم الرياضة ضمت القائمة لاعب كرة السلة الامريكي جيسون كولينز ولاعبة الجولف ليديا كو التي تبلغ من العمر 17 عاما وريتشارد شيرمان لاعب فريق سياتل سيهوكس لكرة القدم الامريكية.

وفاز السياسي الهندي أرفيند كيجريوال في مقدمة الشخصيات المئة الاكثر تأثيرا حسب استطلاع «تايم» لآراء القراء بحصوله على اكثر من 260 ألف صوت.

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