الجفرى لـ"السبكى": لا أشكك بإيمانك وأطالبك بصلاة ركعتين لله

طالب الداعية الإسلامى على الجفرى، من المنتج السينمائى محمد السبكى بصلاة ركعتين لله واستغفار ربنا، جاء ذلك ردا على تصريحات خلال البرنامج بأن فيلم "حلاوة روح" لا يوجد به مشاهد عرى أو قبح وأنه يقدم إبداعا، وأن الفيلم للكبار فقط ويناقش قضايا تهم المجتمع.

وتابع الجفرى خلال برنامج "ممكن" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، عبر قناة "cbc"، "إن السبكى له حق علينا أن نتوجه إليه بالنصيحة، ولا نشكك فى إيمانه وإنما ننصحه، وطالبه بأن يسأل نفسه هل البضاعة الفنية التى يقدمها تحسن وقوفه بين يدى الله، بعيدا عن الرقابة".

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