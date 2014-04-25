أمير عسير يرعى حفل تخريج 12163 طالباً وطالبة بجامعة الملك خالد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مساء الاربعاء حفل تخريج 12163 طالباً وطالبة من جامعة الملك خالد.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المسرح الرئيسي في جامعة الملك خالد مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود وعدد من منسوبي الجامعة، ثم انطلقت بعد ذلك مسيرة الطلاب الخريجين من مختلف الكليات في المنطقة.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ثم أعلن عميد القبول والتسجيل بالجامعة النتيجة العامة للخريجين، مبينا أن الجامعة تفخر بطلابها وطالباتها الخريجين والذين بلغ عددهم في هذا العام 12163 طالباً وطالبة.

من جهته أكد الدكتور عبدالرحمن الداود خلال كلمته حرص سمو أمير المنطقة على مشاركة أبنائه الطلاب فرحتهم، وأن الجامعة تفخر بخريجيها الذين تسلحوا بالعلم والمعرفة في مختلف التخصصات؛ ليسهموا في بناء وطنهم.

وفي نهاية الحفل كرّم سموه أوائل المتفوقين من الخريجين، ثم أطلق لوحة مبايعة سمو ولي ولي العهد.

من جهةٍ أخرى دشن سموه صباح امس في مدخل الإمارة حملة (لاتحرق مستقبلك) التي جاءت بتنظيم من مجلس شباب منطقة عسير بالتعاون مع فريق (ترياق) التطوعي من جامعة الملك خالد.

واطلع سموه على اللوحات المشاركة في الحملة التي كانت من عمل شباب وشابات المنطقة، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه.

وتستمر الحملة لمدة شهر كامل حيث تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول آفة التدخين والتوعية الصحية بأضرار ومخاطر التدخين ومساعدة المدخنين والأخذ بأيديهم للإقلاع عن هذه الآفة.