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رسميا بالصور .. إبراهيم صلاح أول صفقات الزمالك الموسم المقبل

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رسميا بالصور .. إبراهيم صلاح أول صفقات الزمالك الموسم المقبل رسميا بالصور .. إبراهيم صلاح أول صفقات الزمالك الموسم المقبل

أسدل الستار على صفقة انضمام إبراهيم صلاح لاعب وسط العروبة للزمالك رسميا بتوقيعه رسميا على عقود انضمامه لمدة ثلاث سنوات.

وحضر اللاعب بصحبة وكيله إلى مقر نادي الزمالك وقام بالتوقيع على عقود انضمامه بعد إتمام اتفاقه مع مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة.

وكان اللاعب قد أنهى تعاقده مع العروبة إذ وقع لمدة عام ورفض التجديد مقابل 400 ألف دولار.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيحصل في الموسم على 1,8 مليون جنيه.

 

 
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وبدأ إبراهيم صلاح مشواره في المنصورة ثم انتقل إلى الزمالك في 2009، وبعد انتهاء تعاقده انتقل إلى العروبة، قبل العودة للفرسان في صفقة انتقال حر.

ولعب صلاح 24 مباراة في الدوري السعودي وسجل خلالها هدفا واحدا مع العروبة.

وبات إبراهيم صلاح أول صفقة يبرمها مجلس الإدارة الجديد برئاسة مرتضى منصور، وينضم للفريق في الصيف المقبل.

شاهد صور إبراهيم صلاح داخل الزمالك

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