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سلطان القاسمي يشيد بمكتب التربية العربي

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سلطان القاسمي يشيد بمكتب التربية العربي سلطان القاسمي يشيد بمكتب التربية العربي

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم، الدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالدكتور علي القرني، مشيداً بالجهود التي يقوم بها مكتب التربية العربي والإنجازات التي حققها، فيما اطلع سموه من معاليه على مختلف وأحدث الأنشطة والبرامج التربوية والثقافية والعلمية للمكتب.

مستجدات

واستعرض مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج أمام صاحب السمو حاكم الشارقة، آخر مستجدات أعمال مركز اللغة العربية التابع لمكتب التربية العربي.

درع تذكارية

وفي ختام اللقاء تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة درعاً تذكارية من معالي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، إلى جانب مجموعة من إصدارات مركز بحوث ودراسات اللغة العربية التابع لمكتب التربية العربي، حضر اللقاء معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم.

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