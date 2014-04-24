بالصور..محافظ الشرقية يصطحب المسئولين لمتابعة أعمال تطوير مدينة الزقازيق

اصطحب الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان ،محافظ الشرقية اليوم ،كل من رئيس حي أول وحي ثاني ،ورئيس مجلس ومدينة الزقازيق ،ووكيل إدارة المرور لمتابعة الأعمال الجارية بمدينة الزقازيق ،والعمل على سرعة الإنتهاء منها.

حيث قام بتفقد ميدان عرابي والتحرير ،للانتهاء من عملية الرصف وتخطيط الحارات المرورية لتسهيل عملية المرور،وخلال الزيارة تفقد المحافظ عملية تجميل كوبري المحافظة والمطعم العائم بالكوبري، كذلك ميدان الصاغة لإعادة تخطيطه مرة اخرى للإستفادة منه بقدر الإمكان.

كما تفقد المحافظ ،كوبري العبور وأمر بإدراج كوبري العبور في الخطة المقبلة لتوسعة الكوبري، لاستخدامه كطريق مزدوج لتسهيل السيولة المرورية على المواطنين.

وفي نهاية الجولة ،أمر عبد العزيز كل المسؤولين بالعمل ليل نهار للانتهاء من الأعمال كافة بالمدينة حرصاً على راحة المواطنين.