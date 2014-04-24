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نشطاء يتداولون صورة أكبر معمر في العالم عمره 179 سنة

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نشطاء يتداولون صورة أكبر معمر في العالم عمره 179 سنة نشطاء يتداولون صورة أكبر معمر في العالم عمره 179 سنة

تداول نشطاء المواقع الإلكترونية، صورة لأكبر إنسان معمر في العالم، وهو رجل هندي الأصل يدعى ماهاشتا ماراسي، ويبلغ من العمر 179 عامًا، دخل موسوعة “جينيس” للأرقام القياسيّة بوصفه “أكبر إنسان على قيد الحياة”.

وتناقل النشطاء تصريحا للرجل المعمر، لموقع “سينجو” الناطق بالفرنسية، حيث قال ماراسي: “أنا على قيد الحياة منذ فترة طويلة، إلى درجة أن أحفادي ماتوا منذ سنوات عديدة، ولم تتبقَّ لي أي آمال”.

جدير بالذكر أن المعمّر ماهاشتا ماراسي من مواليد يناير 1835 في إقليم بنجالور، ومسجّل في أوراقه الثبوتية أنه عاش بمدينة “فاراناسي” التي تقع على ضفاف نهر الجانج في الولاية الهندية أوتار براديش حتى عام 1903 حسب ما تناقلته وكالات الأنباء، وذكر الموقع أن شهادة ميلاد الرجل وبطاقة هويته تؤكد روايته، ولكن لا يوجد فحص طبي يؤكد ما ذهب إليه.

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