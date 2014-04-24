خالد صالح: شوقي الماجري استغلّ مرضي!

كشف الفنّان المصري خالد صالح عن السّبب في فقدانه وزنه بالشّكل الذي ظهر عليه في برنامج "معكم"على قناة CBC2 مع الإعلامية منى الشاذلي مساء أمس، حيث أوضح أنّه كان يعاني من أزمة صحّية، وقد تعافى منها. لكن مخرج مسلسله "حلاوة روح" شوقي الماجري، طلب من صالح أنّ يظلّ على وزنه، بعدما فقده كونه يناسب الشخصيّة التي يؤدّيها في المسلسل الذي يجري تصويره حالياً.

ومن جانب آخر، أكّد خالد أنّه لا يملك أيّ حسابات شخصيّة على مواقع التّواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك"، بل هناك أشخاص يتحدّثون باسمه، وهو ما يزعجه بشكل كبير.

يبقى أن نذكّر بأنّ آخر أعمال خالد صالح السينمائية كانت فيلم "الحرامي والعبيط"، مع الفنان خالد الصاوي.

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