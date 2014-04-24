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مقتل وإصابة 35 شخصا في تفجيرين متعاقبين في كركوك

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مقتل وإصابة 35 شخصا في تفجيرين متعاقبين في كركوك مقتل وإصابة 35 شخصا في تفجيرين متعاقبين في كركوك

أفاد مصدر امني بمحافظة كركوك العراقية ، بأن 35 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح في تفجيرين متعاقبين بسيارتين مفخختين بالقرب من مستشفى وسوق شعبي في كركوك .

وقال المصدر في تصريح مساء اليوم الخميس ، إن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مستشفى آزادي شمالي مدينة كركوك ، أعقبها انفجار سيارة مفخخة ثانية على بعد نحو 200 متر من موقع الانفجار الأول عند سوق الحصير .

وأضاف المصدر ،الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن حصيلة الانفجارين بلغت ثلاثة قتلى و32 مصابا فضلا عن الحاق أضرار مادية واحتراق عدد من السيارات التي كانت قريبة من موقع الحادث .

وتابع بالقول إن قوات الأمن طوقت مكان الحادث ، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقامت بنقل المصابين الى المستشىفى لتلقي العلاج وجثث القتلى الى دائرة الطب الشرعي .

وكانت محافظة كركوك شهدت اليوم اعتقال سبعة من عناصر تنظيم داعش بينهم قيادي في عملية امنية في قرى قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة .

أ ش أ
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