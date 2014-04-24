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صورة – صلاح يقود ' بدلاء بالملايين ' لتشيلسي أمام ليفربول

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صورة – صلاح يقود ' بدلاء بالملايين ' لتشيلسي أمام ليفربول صورة – صلاح يقود ' بدلاء بالملايين ' لتشيلسي أمام ليفربول

سخر تقرير إنجليزي عبر صحيفة (إكسبريس) البريطانية الشهيرة من تصريحات جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الذي أكد أنه سيخوض مواجهة ليفربول المصيرية بالدوري الإنجليزي بمجموعة من البدلاء.

وكان مورينيو قد أكد أنه ينتظر قرار من الإدارة بشأن الموافقة على الدفع بالبدلاء أمام ليفربول للتركيز في دوري أبطال أوروبا، وقد حصل على الضوء الأخضر من أجل الدفع بهم أمام الحمر بحسب التقارير الإنجليزية.

وضم التشكيل بحسب صحيفة (إكسبريس) مجموعة من اللاعبين وصلت أسعارهم 123 مليون جنيه استرليني، وهم البدلاء الذي يقصدهم مورينيو من ضمنهم الدولي المصري محمد صلاح.

وجاء التشكيل يحرسه شوارزر في المرمى، كالاس، كاهيل، كول، إيفانوفيتش، ماتيتش، لامبارد، ميكيل، شوري، با ومحمد صلاح.

وجمع التقرير اللاعبين الذي سيبدأ بهم اللقاء ووصل إلى 123.7 مليون استرليني. (كما موضح بالصورة)

تشيلسي تعادل سلبيا مع أتليتكو مدريد في الذهاب بإسبانيا ويلتقي في العودة على ستامفورد بريدج الأربعاء المقبل.

أما في الدوري فيلعب يوم الأحد مع ليفربول المتصدر (80 نقطة) بفارق خمس نقاط عن تشيلسي، وفوز الحمر يقرب اللقب جدا لأصحاب ملعب أنفيلد.

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