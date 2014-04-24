بيليه: رونالدو لا يتوقف عن العطاء مطلقا

القاهرة، (إفي): امتدح أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، موهبة نجم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي اختارته مجلة "تايم" الأمريكية بين أكثر مائة شخصية مؤثرة في العالم.

وقال بيليه في مقال نشرته "تايم" عن رونالدو اليوم إنه "لا يتوقف عن العطاء مطلقا" وإنه "لا عجب في أنه يعد أفضل لاعب في العالم حاليا".

وأضاف أنه "يذكرني بصديقي القديم ونجم المنتخب البرتغالي ايزيبيو، إنهما يتمتعان بنفس الاناقة والإبداع".

وتابع "عندما كنت ألعب، كنت أتمنى أن يكون معي زميل في هجوم الفريق مثل كريستيانو. كنت لأود ان أشجعه على مواصلة العمل بجد وأن يستمر في زيادة الشغف بهذه الرياضة بين شباب اليوم".

وتمنى بيليه لرونالدو "الأفضل" في بطولة كأس العالم التي تنظمها البرازيل بين 12 يونيو و13 يوليو.

واستدرك "لكن إن وصلت البرتغال للنهائي أمام البرازيل.. آسف كريستيانو، أتمنى للبرازيل الفوز".

وضمت قائمة مجلة (تايم) من الرياضيين أيضا لاعب كرة السلة الأمريكي جيسون كولينز ولاعبة التنس الامريكية سيرينا ويليامز ولاعبة الجولف النيوزلندية ليديا كو، ولاعب كرة القدم الامريكية ريكاد شيرمان.