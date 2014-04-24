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أساطير ريال وإنتر بقيادة زيدان وتولدو يشاركون في مباراة خيرية

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أساطير ريال وإنتر بقيادة زيدان وتولدو يشاركون في مباراة خيرية أساطير ريال وإنتر بقيادة زيدان وتولدو يشاركون في مباراة خيرية

مدريد، (إفي): يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة خيرية بين أساطير فريقي ريال مدريد الإسباني، صاحب الضيافة، وإنتر ميلانو الإيطالي يوم الثامن من يونيو المقبل تخصص عائداتها لصالح مشاريع لرعاية الأطفال.

ومن بين أساطير الريال المشاركين في المباراة: الفرنسي زين الدين زيدان والإسبان إميليو بوتراجينيو وفرناندو هييرو وفرناندو موريينتس والأرجنتيني سانتياجو سولاري.

أما من جانب الإنتر فيشارك فرانشيسكو تولدو ودينو باجيو ونيكولا بيرتي والكولومبي إيفان كوردوبا.

وأكد رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز أن تلك المبادرة "تهدف لإزالة الحدود بين الراغبين في عمل الخير، وتسعى لخلق مجتمع قائم على التضامن والعدل من خلال كرة القدم".

أما رئيس الإنتر، إريك توهير، فأعرب عن "فخره" لمشاركة ناديه في "حدث انساني على مستوى عالمي".

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