سيدو كيتا نجم فالنسيا : يمكنني اللعب حتى الأربعين

أكد المالي سيدو كيتا ،لاعب خط وسط نادى فالنسيا الإسباني ، أنه سيواصل مسيرته الاحترافية حتى يصل لسن الأربعين عاما أي بعد 6 سنوات من الآن حيث يبلغ نجم برشلونة السابق 34 عاما حاليا.

> وأكد كايتا في حوار مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية ، ” أنه يرغب في اللعب حتى سن الأربعين حيث مازال قادرا على العطاء ولديه القدرة على الاستمرار لستة مواسم مقبلة سواء مع فالنسيا بالليجا ،أو مع بعض الأندية التي أبدت اهتماما بالتعاقد مع الدولي المالي “المخضرم”.

> وكان اللاعب كيتا ،قد عاد في يناير الماضي للدوري الإسباني من بوابة فالنسيا ، بعد عام ونصف العام قضاها في الصين وسجل مؤخرا ثالث أسرع هدف في تاريخ الليجا بتسجليه هدفا في الثانية 8.2 ،خلال مباراة فريقه أمام ألميرياالتى انتهت بالتعادل “2-2″ في اطار الجولة 30 .

> يذكر أن ،فالنسيا يرغب في تمديد تعاقده بالفعل مع سيدو كيتا الذي تألق وقاد الفريق للدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” ، حيث يخوض لقاء الذهاب الليلة أمام اشبيليه الإسبانى وتألق ضد بازل في إياب دور الثمانية الذى انتهى بالفوز “5 / صفر” ليعوض الخسارة في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة.

أ ش أ