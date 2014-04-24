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جامعة عين شمس: الموافقة على برنامج يمنح دورات تعليمية للمتفوقين

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جامعة عين شمس: الموافقة على برنامج يمنح دورات تعليمية للمتفوقين جامعة عين شمس: الموافقة على برنامج يمنح دورات تعليمية للمتفوقين

قال الدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء برنامج جديد لكلية الطب جامعة عين شمس، باسم البرنامج الطبى الموسع نظام الوحدات المتكاملة وهو برنامج بمصروفات، يعطى منحا تعليمية للمتفوقين.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس، لشئون التعليم والطلاب، لليوم السابع، أن البرنامج يعطى طريقة جديدة فى التدريس لطلاب كلية الطب مبنية على الاحتكاك بالمرضى، مشيراً إلى أنه يطبق لأول مرة فى ، وهو على غرار البرامج المتميزة فى كليات الهندسة وغيرها من الكليات العملية.

وأوضح الطوخى، أنه من المقرر أن يفتح باب التقدم للبرنامج لتلقى أوراق الطلاب بداية من شهر سبتمبر المقبل، ويقبل طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع كلية الطب بجامعة عين شمس، ليفاضل الطالب بين البرنامج العادى والبرنامج المتميز الجديد.

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