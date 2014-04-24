تلميذ برهامي : مهاجمو “فتوي “العرض” رضعوا الجهل وأصبحوا لعبة في أيدي الإعلاميين

استنكر الدكتور أحمد عبد الحميد عنوز؛ عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، الهجوم الحاد على فتوى الشيخ ياسر برهامي؛ نائب رئيس الدعوة السلفية، حول تقديم الزوج زوجته للمغتصبين للنجاة بنفسه، موضحًا أن هذا الهجوم جاء دون علم أو فهم، بل إن من هاجم الشيخ لم يقرأ الفتوى أصلًا، واكتفى بقراءة العنوان الصحفي دون قراءة الفتوى ذاتها.

> وأضاف تلميذ برهامي : “هلا قرأتم الفتوى يا من رضعتم الجهل ونبتت من أجسادكم، حتى صرتم لعبة في أيدي المراهقين من الإعلاميين والغوغائيين على تويتر وفيس بوك؟”.

> وألمح عضو المجلس الرئاسي لحزب النور إلى الشائعات التي طالما تم تكرارها حتى لاقت رواجًا شديدًا، كجهاد النكاح ومضاجعة الوداع، متسائلًا: هل تذكرونها؟ وهل تذكرون من أطلقها ومن رددوها كالببغاوات؟