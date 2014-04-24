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“محلب” يؤكد من “تشاد” هدفنا تعزيز مجالات الإسكان والزراعه بين البلدين

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“محلب” يؤكد من “تشاد” هدفنا تعزيز مجالات الإسكان والزراعه بين البلدين “محلب” يؤكد من “تشاد” هدفنا تعزيز مجالات الإسكان والزراعه بين البلدين

إبراهيم محلب

وصل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يرافقه وفد يضم كل من وزيري الزراعة والإسكان ونائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية إلى “ندجامينا” عاصمة جمهورية تشاد، وذلك في مستهل جولة أفريقية خلال الفترة من 24-26 إبريل الجاري تشمل أيضاً زيارة تنزانيا.

وكان في استقبال رئيس الوزراء فى مطار العاصمة نجامينا وفد تشادى رفيع المستوى يتقدمهم كالزيبي ياييمي ديبيت رئيس وزراء تشاد، وآدم يونسمى وزير البنية التحتية والنقل التشادي رئيس بعثة الشرف المرافقة لرئيس الوزراء خلال الزيارة، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والإعلام، والخارجية، والبنية التحتية، والمالية، والزراعة، والثقافة، والتربية والتعليم، والصحة، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء التشادى.

وعقب وصوله أعرب محلب عن سعادته بالاستقبال الرسمي الحافل والحفاوة التي لمسها من الجانب التشادي، مشيراً إلى أن زيارته لتشاد تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة فى مجالات الزراعة والبحوث الزراعية والثروة الحيوانية، وكذا مجالات الإسكان والمشروعات التي تقوم بتنفيذها شركات المقاولات المصرية فى تشاد.

وأضاف محلب أن تتطلع إلى تعزيز التعاون مع تشاد وكافة الدول الأفريقية في مجال مكافحة الفكر الإرهابي والتصدي للجماعات المتطرفة، مشيراً فى هذا السياق إلى أنه سيلتقي خلال زيارته لتشاد ببعثة الأزهر الشريف والتي تبلغ نحو 50 مبعوثاً وتعد أكبر بعثة للأزهر على مستوى القارة الأفريقية وساهمت بدور كبير في نشر الفكر الإسلامي الوسطي.

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