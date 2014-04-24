روجينا ترفض الهجوم على هيفاء وهبي بسبب “حلاوة روح”

رفضت الفنانة روجينا فى تصريح لona ما تتعرض له الفنانة هيفاء وهبى من هجوم عقب تصاعد أزمة فيلم “حلاوة روح”،موضحة أن “هيفاء” ممثلة قامت بأداء دورها فى فيلم تم إلتصريح بتصويرة رقابيا.

روجينا وصفت هيفاء التى تشاركها بطولة مسلسل “على ورق”،بأنها شخصية جميله جدا، لطيفة ،رقيقة، تعرف مقدار الناس جيدا ، من لا تشعر بنجوميتها ،وتحب شغلها وتحترمه وتحترم الاخرين .

روجينا قالت ايضا .هيفاء ملكة التقليد أثناء إستراحة تصوير المسلسل،وأعتادت على تقليدنا جميعا ،وعلى رأسنا المخرج محمد سامى والزميل الفنان أحمد زاهر .

وعن دورها فى مسلسل “كلام على ورق”،أكتفت روجينا بالتأكيد أن شخصية “جومانة”التى تقدمها تعتبر مزيجا من ثلاث شخصيات مختلفة،وتعد ثالث رهان فنى يجمعها مع المخرج محمد سامى،وذلك عقب تقديمهما معا مسلسلات”مع سبق الإصرار”و”حكاية حياة”.