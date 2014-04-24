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بالفيديو.. سعدالدين الهلالي: زواج المتعة “حلال”

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بالفيديو.. سعدالدين الهلالي: زواج المتعة “حلال” بالفيديو.. سعدالدين الهلالي: زواج المتعة “حلال”

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن زواج المتعة «حلال» بشرط أن يقبله النظام العام والمجتمع.

وأضاف «الهلالي» في مقطع تناقله مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الشخصية، الخميس: «أن الزواج أمر يتعلق بالمدنية، ولو كان المجتمع المصري متصالح مع ذاته مثل إيران فإنه يتقبل ذلك».

وتابع في حواره مع الاعلامي طوني خليفة خلال المقطع : «إن مجتمع بالفعل متصالح مع ذاته، ويظهر ذلك من خلال انتشار الزواج العرفي في مصر وهو زواج المجتمع يقبله، على حد قوله».

وأوضح، أن الرئيس المعزول محمد مرسي ضحك على الناس باسم الدين، وأن الرئيس المخلوع «مبارك» كان مظلوما وضحية وحمى الشعب من «الإخوان»، وكان كتوما ولا يريد فضحهم، على حد قوله.

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