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مروة ناجي : تجاوزت أزمتي الصحية واستعد لتفعيل تعاقدي مع يونيفرسال مايو المقبل

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مروة ناجي : تجاوزت أزمتي الصحية واستعد لتفعيل تعاقدي مع يونيفرسال مايو المقبل مروة ناجي : تجاوزت أزمتي الصحية واستعد لتفعيل تعاقدي مع يونيفرسال مايو المقبل

كشفت المطربة مروة ناجى فى تصريح خاص لـ “ONA ” أن مندوبًا من شركة يونيفرسال العلمية سيصل للقاهرة أول شهر مايو المقبل ،وذلك للاتفاق معها حول مشاريعها الفنية القادمة،موضحة أن الأزمة الصحية التى تعرضت لها مؤخرا كانت وراء تأجيل ذلك اللقاء.

مروة أكدت أنها تجاوزت بحمد الله الازمة ،وتعافت منها تماما،حيث كانت قد أصيبت بالتهاب رئوي حاد نقلت على أثره لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصه.

يذكر أن مروة ناجي كانت من أبرز المشاركين في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية the voice على mbc ، حيث انضمت لفريق الفنان صابر الرباعي عقب تقديمها أغنية ”برضاك” التي أبهرت جميع المدربين

مروة أختتمت تصريحها بتهنئة الشعب المصرى بعيد تحرير سيناء،قائلة. كل عام ومصرنا الخالدة وشعبها العظيم بخير وعزة في “عيد تحرير سيناء”.

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أونا