الرجاء يضرب الإنتاج في مواجهة ' هابطة '

انتزع الرجاء فوزا صعبا على الإنتاج الحربي في المواجهة التي جمعتها ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الممتاز يوم الخميس على استاد المكس بهدفين لهدف.

وتعد المواجهة هي صدام بين متذيلين المجموعة الأولى، إذ يصارع الرجاء صاحب المركز الأخير نظيره الإنتاج الذي يحتل المركز قبل الأخير.

الفوز رفع رصيد الرجاء للنقطة 15 بالمركز العاشر، وبات الإنتاج 11 برصيد 13 نقطة.

ويهبط مباشرة صاحبي المركزين الأخير وقبل الأخير إلى دوري الدرجة الثانية، فيما يواجه صاحب المركز التاسع نظيره في المجموعة الثانية على بطاقة البقاء في الممتاز.

افتتح التسجيل عمرو نبيل في الدقيقة السابعة للرجاء، وتعادل باسم مرسي في الدقيقة 55.

وأحرز أمير إسماعيل هدف التقدم للرجاء في الدقيقة 75، وأكد محمد سعيد فوز فريقه في الوقت بدل الضائع.