فيديو - أفضل 10 مرواغات لميسي

يستعرض FilGoal.com أفضل 10 مراوغات قدمها البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني وأفضل لاعبي العالم من 2009 - 2013.

1 - أتليتك بلباو 2010-2011

مراوغات رائعة قدمها ميسي أمام أتليتك بلباو في الدوري عام 2010-2011 قبل أن يسقطه الدفاع أرضا داخل منطقة الجزاء دون أن يحتسبها الحكم ضربة جزاء، بالتأكيد مدافع بلباو حرم ميسي من هدف رائع.

2 - أمام سارجوزا 2009-2010

الهدف الثاني لميسي وبرشلونة في شباك ريال سرقسطة كان أمرا لا يصدق ومهارة رائعة من ميسي سواء في افتكاك الكرة أو في التسديد، ولكن الأهم شاهد كيف راوغ ميسي دفاع المنافس.

3 - أمام باناثانيكوس 2010-2011

ميسي كاد أن يصنع هدفا رائعا أمام باناثانيكوس في دوري أبطال أوروبا 2011-2012 بعد أن راوغ 4 مدافعين قبل أن يمررها إلا أنها لم تجد سوى مدافعين الفريق اليوناني.

4 - أمام فيكتوريا بلزن 2011-2012

مرة أخرى يهدر ميسي هدفا كاد أن يكون رائعا لولا القائم بعد أن راوغ أكثر من لاعب في فريق فيكتوريا بلزن التشيكي بالمباراة التي جمعته ببرشلونة عام 2011 في دوري أبطال أوروبا.

5 - أمام فياريال 2007-2008

ميسي يخترق دفاعات فياريال ويراوغ أكثر من 6 لاعبين بسهولة شديدة في مباراة الفريقين عام 2008.

6 - أمام ليفانتي 2006-2007

ميسي يمر بسهولة شديدة من 6 لاعبي من ليفانتي في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري موسم 2006-2007.

7 - خيتافي 2007

الهدف الذي أعاد للأذهان ما فعله الأسطورة مارادونا بإنجلترا، ميسي يراوغ 4 لاعبين وحارس خيتافي قبل أن يسجل واحد من أفضل أهدافه على الإطلاق.

8 - ريال ساراجوسا 2010-2011

ميسي كاد أن يسجل هدفا رائعا آخرا في شباك ريال سارجوزا بعد أن راوغ 3 لاعبين بطريقة رائعة قبل أن يتعرض للعرقلة.

9 - أمام رايو فايكانو 2014

مراوغة رائعة قدمها ميسي أمام رايو فايكانو في بطولة الدوري هذا الموسم قبل أن يتصدى الحارس لتسديدة البرغوث الأرجنتيني.

10 - أتليتك بلباو 2012

ميسي يمر بسهولة شديدة من 5 لاعبين من أتليتك بلباو في نهائي كأس إسبانيا قبل أن يسدد إلا أن الحارس تصدى لها بقدمه.