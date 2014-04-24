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مدرب روما يطالب النادي بصفقات جديدة

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مدرب روما يطالب النادي بصفقات جديدة مدرب روما يطالب النادي بصفقات جديدة

طالب رودي جارسيا المدير الفني لروما إدارة النادي الإيطالي بتوفير عدد من الصفقات الجديدة في الصيف المقبل.

روما يحتل تحت قيادة رودي جارسيا المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي هذا الموسم، وقد قدم عروضا شيقة قياسا بالسنوات الماضية.

وقال جارسيا اليوم الخميس في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه مع ميلان: "الإدارة تعرف أن علينا دوما التحرك للأمام".

وتابع المدرب السابق ليل الفرنسي "هذا الموسم كنا نلعب مباراة واحدة في الاسبوع".

وأضاف "أما الموسم المقبل، سنلعب في دوري أبطال أوروبا، ونشارك في مباراة كل 3 أيام".

وأردف "لهذا يجب أن تكون القائمة أكثر قوة وعمقا.. لا يمكن أن يحدث مثل الموسم الجاري حين أصيب فرانشيسكو توتي وماتيا ديسترو وجيرفينيو لفترة طويلة، يجب أن نتفادى ذلك في الموسم المقبل".

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