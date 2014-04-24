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بارترا: سأحزن كثيرا لو رحل تاتا.. أدين له بالكثير

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بارترا: سأحزن كثيرا لو رحل تاتا.. أدين له بالكثير بارترا: سأحزن كثيرا لو رحل تاتا.. أدين له بالكثير

إن رحل جيراردو مارتينو عن منصب المدير الفني لبرشلونة، سيحزن كثيرا لافتقاده المدافع الشاب مارك بارترا.

بارترا حصل على فرصة اللعب كأساسي تحت لواء تاتا هذا الموسم، خاصة بعد إصابة جيرارد بيكيه وغيابه عن الملاعب لشهر.

ويتعرض تاتا لانتقادات عنيفة قد تؤدي لرحيله في نهاية الموسم بعدما بات برشلونة على أعتاب موسم بلا أي لقب، إثر خسارة نهائي الكأس أمام ريال مدريد وتوديع أبطال أوروبا على يدي أتليتكو.

وقال بارترا يوم الخميس: "لو رحل تاتا، لن يكون هذا نبأ جيد بالنسبة لي".

وتابع المدافع "مع تاتا نضجت كثيرا، أصبحت أكثر مشاركة مع الفريق الأول وأنا مدين له بسبب ذلك".

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