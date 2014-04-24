محافظ القليوبية : تنفيذ عدد من مشروعات الإنارة بالطاقة الشمسية بالمحافظة

قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ، أن محطة كهرباء بنها يشارك في تمويلها كل من الصندوق الكويتي والصندوق ‏العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أبوظبي ‏والصندوق السعودي للتنمية وصندوق الأوبك ويساهم في تمويل المكون المحلى لها ‏شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.‏

> وأضاف بأن المحافظة، بصدد دراسة تنفيذ عدد من المشروعات المتمثلة فى الإنارة بالطاقة الشمسية للطرق الرئيسية والفرعية ،وطالب بتطبيق اللامركزية على القطاعات الخدمية التى لا سلطان للمحافظين عليها كقطاع الكهرباء والرى حيث أن رؤساء شركات الكهرباء لاتبعون المحافظين ونفس الحال ينطبق على الرى وقتها يمكن عمل خريطة لتوزيع الكهرباء وتخفيف الأحمال بشكل عادل من خلال جداول زمنية معدة لذلك .

وأشار إلي أن محطة كهرباء بنها تعمل بنظام الدورة المركبة الذى يتيح إنتاج ثلث طاقتهما بدون ‏استخدام وقود وتتكون من وحدتين غازيتين و2 غلاية لاستعادة الطاقة ووحدة بخارية، وإنه تم ‏تشغيل الوحدتين الغازيتين بالمحطة حاليا بالسولار لحين توفير الغاز اللازم لهما.‏مضيفا بقوله أن محطة توليد كهرباء بنها تعد أحد مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017 ، وسيتم ربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء على الجهد 220 كيلو ‏فولت.

> واعلن أنه تم الانتهاء من تنفيذ المحطة بقدرة 750 ميجا وات بتكلفة تصل إلى ما يقرب من 4 مليار و450 مليون جنيه ‏مصري ،وأضاف المحافظ أنه تم مؤخرا توقيع عقدي انشاء محطة محولات شرق بنها بجهد 11/66/220 كيلوفولت وتوسيع محطة محولات باسوس بجهد 11/220/500 كيلوفولت بإستثمارات تصل إلى حوالى 65 مليون جنيه مصري.

واوضح أن مشروع محطة محولات شرق بنها يتضمن توريد وتركيب محولين سعة 175 ميجافولت أمبير لنقل القدرات المنتجة من محطة كهرباء بنها قدرة 750 ميجاوات إلى مراكز الأحمال.وأضاف المحافظ أن مشروع توسيع محطة محولات باسوس يشمل إضافة محول جهد 11/220/500 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز لتسهيل عمل المناورات بصورة أفضل حيث يستغرق تنفيذ المشروعين مابين 10 إلى 12 شهرا .