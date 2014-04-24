“مصر الخير” تسلم 100 جهاز عروسة لفتيات أسيوط

أقامت مؤسسة مصر الخير بأسيوط حفلاً كبير بديوان عام محافظة أسيوط سلمت خلاله 100 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج مساهمة منها في مساعدة الشباب والفتيات على بدء حياه أسرية جديدة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى كنوع من المشاركة المجتمعية من المؤسسة الخيرية للتخفيف عن كاهل الاسر الاكثر احتياجا فى بالمجتمع الاسيوطي.

وحضر الحفل مجدى سليم سكرتير عام المحافظة وفكرى ثابت السكرتير المساعد ومصطفى ابو غدير مستشار الشئون الاجتماعية بالمحافظة وعدد كبير من اهالى العرائس .

وفاجأ اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط خلال الحفل العرائس بتبرعه بمبلغ 3000 جنيه من صندوق الخدمات هدية لكل عروسة مشيدا فى كلمته بدور مؤسسة مصر الخير الخدمي والتنموي لأبناء محافظة أسيوط هذا فضلاّ عن دورها الخيري والمتمثل في توزيع المواشي وجهاز العرائس لمحدودي الدخل ومساعدة الفقراء في تحمل نفقات الحياة وذلك من أجل الوصول بهم لحياة كريمة.

وأكد المحافظ على أن المشرعات التي تنفذها مؤسسة مصر الخير تمثل منهجاً ونموذجاً متميزاً للعمل الخيري والتنموي هذا فضلاً عن دورها الكبير في ميادين الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي والبحث العلمي مشيرا إلى أن هذا الجهد يأتي تحقيقاً لأهدافها الاجتماعية ودوافعها الخيرية البحتة ومشاركة مجتمعية جادة وضعت في اعتبارها واقع المجتمع الصعيدي بشكل عام وأسيوط بشكل خاص.

وقال مجدى سليم سكرتير عام المحافظة أن أعمال الخير التي تقوم بها مؤسسة مصر الخير تأتي في إطار دورها لتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع وهو العمل الذي تحملته منذ نشأتها وقدمت لأسيوط وأسرها الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظة الكثير من الخدمات في عدة مجالات.

وقال الدكتور على عبد الرحيم مدير مبادرة المسح الشامل ان مؤسسة مصر الخير قامت اليوم بتسليم اسطوانة بيانات المسح الى اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط مشيرا الى ان مبادرة المسح الاجتماعي تنفذها المؤسسة لتمكين الباحثين وصناع القرار والمعنيين بتنمية المجتمع ومكافحة الفقر ذلك من خلال رؤية وتحليل الواقع بما يمكن من تصميم برامج تنموية مدروسة ومبنية على رؤية معرفية واعية باحتياجات مجتمعاتنا الفقيرة .

وأضاف أن المبادرة يتم تنفيذها في 152قرية بمحافظة أسيوط ضمن 1000 قرية على مستوى الجمهورية وفي هذا الإطار قامت مصر الخير بتأسيس وحدة للأبحاث المجتمعية وإدارة المعرفة وقاعدة بيانات ونظام معلومات جغرافي إحصائي يقوم بحصر ودراسة الحالة الاجتماعية الاقتصادية لجميع الأسر المعيشية في القرى الأكثر فقراً في أسيوط.

وصرح محمد فراج مدير فرع المؤسسة بأسيوط أنه تم اختيار الفتيات اللاتي تم توزيع جهاز العرائس عليهن بالتنسيق مع محافظة أسيوط ومديرية الشئون الاجتماعية في جميع مراكز وقرى المحافظة ويأتي هذا ضمن أعمالها المجتمعية التي تقوم بها في أسيوط مضيفا أن توزيع100 جهاز العروسة يأتي في إطار المشاركة المجتمعية التي تقوم بها المؤسسة منذ بدء عملها في أسيوط لتحقيق التكافل الاجتماعي فى المجتمع.

وأشاد ” فراج” بالمجهود المبذول من اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ودعمه لتذليل كافة العقبات أمام العمل الخيري مضيفا أن التعاون المشترك بين المؤسسات والجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع يساعد في التوزيع العادل ووصول المساعدات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة والتي تقدمها الجمعيات حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.