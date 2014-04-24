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الاثنين.. هشام جنينة يحضر حفل تكريم شباب الجهاز المركزى للمحاسبات

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الاثنين.. هشام جنينة يحضر حفل تكريم شباب الجهاز المركزى للمحاسبات الاثنين.. هشام جنينة يحضر حفل تكريم شباب الجهاز المركزى للمحاسبات

قال ياسر حبيب، المتحدث الرسمى لنادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز لبى دعوة النادى لحضور حفل التكريم الذى يقيمة النادى لشباب الجهاز بمناسبة الترقية الأولى لهم، مؤكدا أنه سيحضر الاحتفالية، التى من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل بقاعة المؤتمرات بنادى المصانع الحربية بشارع صلاح سالم بمدينة نصر من الساعة الثانية ظهرا وحتى السادسة مساء.

وأضاف حبيب فى تصريحات صحفية، أن الاحتفال سيشهد كلمة للمستشار رئيس الجهاز، بحضور العديد من قيادات الجهاز لتعميق أواصر العلاقة بين القيادات والشباب بعيدا عن مناخ العمل، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار تقدير مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم يسرى لدور شباب الجهاز الذين أصلحوا ولا يزالون، وما قدموة من تضحيات وأفكار لنهضة الجهاز، وتحفيزا لهم لبذل المزيد، وتمشيا مع دور الدولة فى رعاية الشباب .

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