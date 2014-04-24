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قافلة طبية تضم 20 أستاذًا من جامعة القاهرة لأهالى حلايب وشلاتين

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قافلة طبية تضم 20 أستاذًا من جامعة القاهرة لأهالى حلايب وشلاتين قافلة طبية تضم 20 أستاذًا من جامعة القاهرة لأهالى حلايب وشلاتين

تنظم كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، قافلة طبية مجانية لمدن جنوب محافظة البحر الأحمر وهى "شلاتين و حلايب ومرسى علم وأبو رمادا"، خلال الفترة من 29 إبريل إلى 3 مايو المقبل، لتقدم خدماتها العلاجية والطبية لمواطنى المحافظة فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمدنية، بالتعاون مع وزارتى الصحة والسكان والشباب والرياضة.

وتضم قافلة حلايب وشلاتين نحو 20 أستاذاً من كافة التخصصات الطبية، برئاسة الدكتور محمد شحاتة عبد الله الأستاذ بكلية الطب، والمشرف العام على القوافل الطبية بجامعة القاهرة، حيث أكد أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية ووكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لتعريف الأهالى بالقافلة والإعداد لحجز الحالات بالمستشفيات.

وقال شحاتة، خلال بيان إعلامى للجامعة اليوم، إن القافلة ستقوم بتوفير كمية كبيرة من الأدوية والأدوات والمستلزمات الجراحية، وتقوم بالكشف الطبى على أهالى مدن الشلاتين وحلايب ومرسى علم ورمادا، ويصاحب القافلة ميكروسكوب رمد وجهاز فيكو لإجراء عمليات المياه البيضاء، بإشراف كل من الدكتور حسين خيرى عميد كلية طب قصر العينى والدكتور خالد هنداوى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البئية.

الجدير بالذكر أن القوافل الطبية بجامعة القاهرة تقوم بزيارات دورية للمحافظات النائية كالبحر الأحمر والوادى الجديد وسيناء ومطروح وسيوه والصعيد، إلى جانب مناطق الجيزة والدلتا الريفية لتقديم الخدمات العلاجية، وذلك فى إطار الخدمات التى تقدمها جامعة القاهرة للمجتمع.

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