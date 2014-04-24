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أحمد مرتضى: الزمالك ينتظر قرار لجنة التظلمات ..ومنصور يتوعد برفع دعوي تزوير

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أحمد مرتضى: الزمالك ينتظر قرار لجنة التظلمات ..ومنصور يتوعد برفع دعوي تزوير أحمد مرتضى: الزمالك ينتظر قرار لجنة التظلمات ..ومنصور يتوعد برفع دعوي تزوير

أكد احمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي لمجلس الادارة إن نتيجة لقاء بتروجيت والزمالك والتي انتهت 4\2 لم تحسم بعد حيث قام مسئولو الزمالك بالتظلم رسميا في لجنة التظلمات التي ستصدر قرارها يوم الأحد المقبل .

وقال أحمد مرتضي فى تصريح للصحفيين صباح اليوم إن الزمالك سيقوم برفع دعوي تزوير وتحرير محضر في النيابة العام بالتزوير اذا جاء تقرير مراقب المباراة مخالف لما ظهر في التليفزيون والسديهات التي قدمها مسئولي الزمالك والتي تثبت بالفعل وجود جماهير لنادي بتروجيت عمال في الشركة وكانوا يشجعوا المنافس ويجلسون في المدرجات وليس مقصورة الاعلاميين .

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