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الطب الشرعى: بيان سبب وفاة خادمة "مروة عبد المنعم" بتحليل "العضم"

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الطب الشرعى: بيان سبب وفاة خادمة "مروة عبد المنعم" بتحليل "العضم" الطب الشرعى: بيان سبب وفاة خادمة "مروة عبد المنعم" بتحليل "العضم"

أكد الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، أن فرع الفيوم بالمصلحة لم يتلق حتى الآن أى طلبات من النيابة بانتدابه لاستخراج جثة الطفلة "رحاب" المتهمة بقتلها الفنانة الشابة مروة عبد المنعم، وزوجها المخرج حسام الشاذلى، والتى كانت تعمل خادمة لديهما، لتشريحها، وذلك بناءً على طلب من والدها.

وأكد عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر إرسال قرار من النيابة بانتداب الطب الشرعى باستخراج الجثة وتشريحها، وإعدادها تقرير طبى لإرساله إلى النيابة مرة أخرى، مضيفا أن التشريح فى هذه الحالة يتمركز فى تحليل "العضم والغضاريف" فى حال بيان وجود أى إصابات هو الذى سيجدى ببيان سبب الوفاة.

وكانت مصلحة الطب الشرعى قد وافقت على خطاب النيابة العامة الذى أرسلته بشأن جدوى استخراج جثة الطفلة، وتشريحها لمعرفة سبب الوفاة وإعداد مذكرة للطب الشرعى.

وأصدر الطب الشرعى قرارا بتكليف فريق من الأطباء باستخراج الجثمان وتشريحه فى فرع الفيوم، وهو مكان دفنها، وذلك فى حضور والد ووالدة الطفلة للتعرف عليها بعد استخراجها، وكتابة التقرير فى خلال يومين وتسليمه للنيابة العامة.

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