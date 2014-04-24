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بالفيديو: هكذا مسحت كيت ميدلتون لعاب طفلها

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برغم أنّ Kate Middleton أميرة، وهي على يقين من أنّ آلاف الكاميرات تلاحقها، فإنّ ذلك لم يمنعها بتاتاً من التصرّف على طبيعتها، كأيّ أمٍّ عادية.

فقد نشر لأميرة قصر كينغستون وهي تمسح بيديها لعاب طفلها الصغير الأمير George، البالغ من العمر 8 أشهر، قبل أن تمسح يديها بثيابها مرّتين؛ وذلك خلال نزهة قضتها مع طفلها، برفقة والده الأمير William، في حديقة حيوانات "Taronga"، بمدينة سيدني الأسترالية.

والمثير في الموضوع أنّ الأميرة لم تستخدم منديلاً وهي تمسح لعاب طفلها، الذي دخل على ما يبدو مرحلة ظهور الأسنان.

يُذكر أنّ الأمير George، الشبيه بوالده، أمضى وقتاً طويلاً في الحديقة برفقة والديه مع حيوان أستراليّ نادر يُشبه الأرنب، أطلق عليه اسم George تيّمناً بالأمير الصغير.

 

 

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