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مروة عبد المنعم : لن أتحدث في قضية مقتل “رحاب” إلا بعد انتهاء الأزمة

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مروة عبد المنعم : لن أتحدث في قضية مقتل “رحاب” إلا بعد انتهاء الأزمة مروة عبد المنعم : لن أتحدث في قضية مقتل “رحاب” إلا بعد انتهاء الأزمة

مروة عبدالمنعم (1)

أعربت الفنانة مروة عبد المنعم عن حزنها بسبب أزمتها الأخيرة الخاصة بمقتل الطفلة رحاب والتي كانت تساعدها بالأعمال المنزلية .
> وأكدت مروة في تصريح خاص لوكالة “أونا” أنها لا تريد أن تتحدث في هذه القضية إلا بعد انتهاء الأزمة تمامًا، لأن كثرة الكلام فى هذا الموضوع أصبح يضايقها  .

وكانت الطفلة رحاب قد تُوفيت في مارس الماضي أثناء تواجدها بمنزل الفنانة مروة عبد المنعم ، وأثبت تقرير المستشفى التي استقبلت الجثة أن سبب وفاة الفتاة نتيجة اختناقها من بخار المياه المتصاعد من السخان أثناء استحمامها، إلا أن والدها تقدم ببلاغ يتهم فيه مروة عبد المنعم وزجها بقتلها  في شهر أبريل، كما خاطبت النيابة العامة  مصلحة الطب الشرعي باستخراج جثة الفتاة  واعداد تقرير لمعرفة سبب الوفاة وتم تشكيل لجنة .

رباب يوسف القعيد

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