بالصور والمستندات.. المدفن صحى بقرية “بلانة” بأسوان كارثة بيئية تهدد حياة الأهالى‎

يبدوا أن قرية بلانة بمركز نصر النوبة أصبحت قرية صديقة للكوارث البيئية ،فلم يمضى على كارثة إنهيار أحد الجسور بمحطة الصرف الصحى وإغراقه لمئات الأفدنة الزراعية وتلويثها 6 اشهر حتى بدأت تظهر كارثة بيئية جديدة تهدد سكان بلانة هى قيام بعض الخارجين على القانون بتحويل أحواض الصرف الصحى بمحطة بلانة إلى مزارع سمكية وقيامهم ببيع هذا السمك الملوث والسام فى الأسواق على مرأى ومسمع من جميع المسؤلين بالمحافظة .

وتتمثل الكارثة البيئية الحالية والأكثر خطورة فى المدفن الصحى ببلانة والذى تم إنشاؤه منذ 6 سنوات وبدلا من أن يكون المدفن الصحى مصدر آمن لدفن المخلفات اصبح مصدر للتلوث وأصبحت أخطاره تهدد جميع سكان القرية وذلك بسبب عطل المحارق بالمدفن وقربه الشديد من مساكن القرية وعدم التخلص الأمن من المخلفات الخطرة والنفايات الطبية لمستشفيات دراو وكوم امبو ونصر النوبة ومن ضمنها بقايا أعضاء بشرية ناتجة من العمليات الجراحية وعثر بعض الاهالي على جنين غير مكتمل وهذه المخلفات أدت لإنتشار كلاب متوحشة تتغذى عليها و تقوم بمهاجمة أهالى القرية ورغم علم المسؤلين بمحافظة اسوان بمخاطر هذا المدفن فلا يتحرك أحد .

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> ​ وقال عادل محمد، أحد أهالى بلانة أن المجلس المحلى للقرية سبق وطالب بإلغاء هذا المدفن الذى تم إنشائة بدون موافقته ،وأرسل عدة خطابات إلى جميع الجهات منذ 6 سنوات ولكن كالعادة لم يستجيب أحد ​.

​أهالى بلانة يوجهون صرخة إستغاثة للمسؤلين انقذونا قبل فوات الأوان​.​