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البليزر عنوان لأناقة النجوم الشباب

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البليزر عنوان لأناقة النجوم الشباب البليزر عنوان لأناقة النجوم الشباب

يهتمّ الرجال بأناقتهم، تماماً كما نهتمّ نحن النساء بذلك. وقد لاحظنا في الأعوام القليلة الماضية كيف بدأ اهتمامهم بآخر صيحات الموضة يزداد، وكذلك متابعتهم، خصوصاً بين صفوف النجوم، من ممثلين ومغنّين ومقدّمي برامج، وهم الذين يُشكّلون قدوة لجيل الشباب ولمعجبيهم. ومن أكثر الصيحات الرائجة "البليزر"، وهي صيحة لا تزول، وتبقى المفضّلة لدى الرجال من مختلف الأعمار.

لاحظنا كيف أنّ العديد من النجوم العرب والعالميين يختارون البليزر بشكل دائم لإتمام إطلالاتهم الأنيقة، بغضّ النظر عن كون الإطلالة عمليّة صباحيّة أو رسمية مسائية، فالبليزر قادر على إعطاء أيّ إطلالة، مهما كانت بسيطة، أناقةً وتميّزاً. ومن النجوم الذين يحرصون على اختيار البليزر في معظم الأوقات: كاظم الساهر، ، وائل كفوري، قيس الشيخ نجيب، تيم حسن، بالإضافة إلى نجوم هوليوود، وأبرزهم: ليوناردو دي كابريو، جورج كلووني، وبراد بيت وغيرهم كثير، بالتأكيد.

موضة البليزر الرائجة هذا الموسم هي تلك التي لها قصّة ضيّقة على مستوى الخصر، إضافة إلى صف واحد من الأزرار. وهي ذات طول متوسط يصل إلى منتصف الأوراك، فيما الياقة صغيرة ونحيفة. وبالنسبة إلى الألوان، فإنّ الألوان الفاتحة هي الأكثر رواجاً هذا الصيف، خصوصاً الأزرق والأبيض والبيج، بالإضافة إلى الأسود والرمادي اللذين يُعتبران كلاسيكيّان.

من دور الأزياء العالمية التي قدّمت هذه الصيحة بطريقة مميزة: Louis Vuitton، Gucci، Fendi، وCalvin Klein، وDior Homme...

اختر البليزر المناسب الذي يليق بأسلوبك وقوامك، وانتقِ الأقمشة القطنية والخفيفة لفترات الصباح، والأكثر رسمية للمساء، من أجل التمتّع بأسلوب يُشبه أسلوب نجومك المفضّلين.

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سيدتي

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