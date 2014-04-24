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لبنى القاسمي تستعرض مع وفد بلغاري جهود الدولة الإنسانية

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لبنى القاسمي تستعرض مع وفد بلغاري جهود الدولة الإنسانية لبنى القاسمي تستعرض مع وفد بلغاري جهود الدولة الإنسانية

التقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي وفدا برلمانيا من جمهورية بلغاريا برئاسة بويكو بوريسوف رئيس وزرائها السابق رئيس المجموعة البرلمانية في الجمعية الوطنية البلغارية وذلك بمقر الوزارة أمس في أبوظبي في إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين.

ورحبت معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال اللقاء بزيارة وفد البرلمان البلغاري لدولة الإمارات مثمنة الزيارة التي تسهم في دعم وتعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين الجانبين.

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات وفقا لتوجيهات قيادتها الرشيدة تتطلع لبناء علاقات قوية مع دول العالم كافة في إطار تعزيز المصالح المتبادلة والتشاور حول مختلف القضايا التي تهم المجتمع الدولي وتدعم السلام والاستقرار العالميين.

وخلال اللقاء تطرقت معالي وزيرة التنمية والتعاون الدولي لجهود الدولة في مجال دعم التنمية الدولية وتقديم كافة أوجه الاستجابة العاجلة للمتأثرين من الأزمات الإنسانية في كافة بقاع العالم، مستعرضة الجهود التي قادتها دولة الإمارات على صعيد التعامل الايجابي وتقديم الدعم للاجئين السوريين فضلا عن العديد من الدول والمناطق المنكوبة بأزمات إنسانية.

وأبدى بوريكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا السابق ورئيس الوفد البرلماني سعادته البالغة بزيارة دولة الإمارات والاطلاع على المنجزات الحضارية التي حققتها في شتى المجالات مثمنا دور الإمارات الإنساني والتنموي لدعم جهود المجتمع الدولي.

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