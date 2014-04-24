أشهر الوصفات لتمليس الشعر

هل مللت من التجارب الحديثة التي لا أساس لها من الصحة؟ لم لا تستعيدي بعض الوصفات القديمة؟ فقد تكون أكثر فعالية على شعرك.

فالوصفات القديمة تتميز بالفعالية والسهولة، فضلاً عن مكوناتها البسيطة التي لن تتطلب منك مجهوداً إضافياً، كل ما عليك فعله هو تكرار هذا الوصفة أسبوعياً حتى تري التأثير الذي تبحثين عنه...

المكونات:

• فنجانان من زيت الذرة.

• فنجان من النشاء.

• 4 ملاعق من العسل.

• علبة من الزبادي.

الطريقة:

1. اجمعي المكونات في علبة محكمة الإغلاق.

2. رجي العلبة جيداً حتى يذوب النشاء في الزيت.

3. قسمي شعرك إلى أربعة أقسام.

4. ضعي المكونات على شعرك بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف.

5. مشطي شعرك جيداً حتى يصبح سلساً ومفروداً.

6. لفي شعرك، ثم ضعي الكيس البلاستيكي.

7. اتركيه لمدة ساعتين أو أكثر حسب مقدار تحملك.

8. استخدمي المجفف الكهربائي لتزيدي من حرارة الزيت وتفاعله مع شعرك.

9. بعد انتهاء الوقت قومي بغسل شعرك جيداً وجففيه برفق باستخدام المنشفة.

10. أعيدي لف شعرك على هيئة الطاقية قليلاً حتى يحتفظ بمظهره المفرود.

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