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ميراندا كير من الأزياء إلى الغناء

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يبدو أنّ عارضة الأزياء الأسترالية Miranda Kerr لم تكتفِ بشهرتها التي حققتها من امتهانها عرض الأزياء، إذ قررت دخول عالم الغناء وإطلاق أوّل أغنية.

فقد أطلقت Miranda أوّل أغنية لها تحت عنوان "You're The Boss"، وهي ديو مشترك مع المغني الأسترالي Bobby Fox.

الأغنية عبارة عن إعادة إحياء لأغنية ملك الروك الراحل Elvis Presley، إنّما بصوتهما.

ومن المقرّر إطلاق الأغنية، التي ستُعرض أيضاً بطريقة الفيديو كليب، في 4 أيار/مايو المقبل.

يُذكر أنّ Miranda Kerr لن تترك مهنة الأزياء أبداً، وإنما ستغني للمتعة فقط.

 

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