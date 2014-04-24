مجلس الدولة يطلق مشروع خدماته الإلكترونية آخر الشهر المقبل

حدد المستشار محمد زكى موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام، آخر الشهر المقبل لانطلاق الموقع الإلكترونى الجديد لمجلس الدولة بشكل تجريبى على مركز المعلومات بمجلس الدولة والقضاة, فى حين تم تحدد أول شهر يونيو لانطلاق الموقع للجمهور، والذى جاء فى إطار بروتوكول التعاون الخاص بين قضاء مجلس الدولة ووزارة التنمية الإدارية والمحلية لاستخدام أحدث وسائل التكنولوجية الجديدة وهيكلة الجهاز المعلوماتى للمجلس.

كما طالب قسم التشريع بمجلس الدولة خلال الاجتماع أن يتم ربط القسم إلكترونيا عن طريق شبكة داخلية بمجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة العدالة الانتقالية من خلال برنامج إعادة هيكلة الجهاز المعلوماتى، وذلك لسهولة التعامل مع الملفات المختلفة والتشريعات وسرعة وصولها وإخراجها.

كما طلب أعضاء مجلس الدولة داخل مركز معلومات مجلس الدولة بسرعة الربط بين فروع محاكم مجلس الدولة بالمحافظات، وبين المقر الرئيسى بالقاهرة، وذلك لسهولة التواصل الإلكترونى بينهم، وتيسيرا على المتقاضى.