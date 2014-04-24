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المفتي يهنئ رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وجموع الشعب المصري في ذكرى تحرير سيناء

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المفتي يهنئ رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وجموع الشعب المصري في ذكرى تحرير سيناء المفتي يهنئ رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وجموع الشعب المصري في ذكرى تحرير سيناء

 

مفتي الجمهورية د.شوقي علام

تقدم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأسمى آيات التهاني للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وللفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع ولجموع الشعب المصري بحلول ذكري تحرير سيناء.
> وقال مفتي الجمهورية في تصريحات صحفية صباح اليوم “في هذه الأيام تمر ذكرى عطرة نحتفل بها جميعا، وهى ذكرى استرداد سيناء هذا الجزء العزيز من الوطن بأيدي أبناء الجيش المصري العظيم” .
> وأعرب مفتي الجمهورية، في تهنئته عن اعتزازه برجال القوات المسلحة وعطائهم للوطن ودورهم التاريخي في الحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه واستقراره وصون مقدساته.
> وأشار مفتي الجمهورية إلى أن تحرير سيناء جاء بعد نصر مجيد حققته القوات المسلحة في السادس من أكتوبر عام 1973، بتضحيات وبطولات جيل أكتوبر من رجالها الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

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