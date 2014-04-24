ريم البارودي في المستشفى

أزمة صحّية مفاجئة مرّت بها الممثلة المصرية ريم البارودي، وهي حالياً ترقد في إحدى المستشفيات الموجودة بحيّ مصر الجديدة، بعد تعرضّها لحالة إغماء من جرّاء هبوط شديد في الدورة الدموية، حسب ما أظهرت الفحوصات المخبرية.

ولم يُحدد الأطّباء حتّى الآن موعداً لخروج ريم من المستشفى، بسبب ما تشعر به من إرهاق ودوار.

والجدير ذكره أنّ آخر أعمال ريم كان مشاركتها في فيلم "سالم أبو أخته"، مع الفنان محمد رجب وحورية فرغلي.

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