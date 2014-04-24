حريق محدود في مكتب بريد بهتيم ..والعناية الإلهية تنقذ محتوياته

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محدود بمكتب بريد بهتيم في شارع 15 مايو بقسم ثان شبرا الخيمة، وإخمادة ومنع امتداده، وذلك مساء أمأأمس أثناء غلقه.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة،و بالفحص تبين نشوب الحريق بأحد أجهزة الحاسب الالى بمكتب البريد أثناء غلقه، ولم يمتد الحريق الى ثمة أوراق أو دفاتر أو خزائن النقود ، نظراً للإنتقال السريع لقوات الحمايه المدنية ،ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالارواح .

بإستدعاء وكيلة المكتب فاطمة عثمان محمد عبدالمنعم 54 سنه قررت بعدم حدوث تلفيات بمحتويات المكتب وسلامتها سوى أحد أجهزة الحاسب الالى ،وعللت نشوب الحريق بحدوث ماس كهربائى ناتج عن عودة التيار الكهربائى عقب إنقطاعه .

تم إخطار قسم الادلة الجنائيه بالمديرية ،للإنتقال والمعاينه وإتخاذ شئونه ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3979 ادارى قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2014م ،وجارى العرض على النيابه .