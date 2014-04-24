أخبار عاجلة

أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حريق محدود في مكتب بريد بهتيم ..والعناية الإلهية تنقذ محتوياته

Google+ Print
حريق محدود في مكتب بريد بهتيم ..والعناية الإلهية تنقذ محتوياته حريق محدود في مكتب بريد بهتيم ..والعناية الإلهية تنقذ محتوياته

ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محدود بمكتب بريد بهتيم في شارع 15 مايو بقسم ثان شبرا الخيمة، وإخمادة ومنع امتداده، وذلك مساء أمأأمس أثناء غلقه.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة،و بالفحص تبين نشوب الحريق بأحد أجهزة الحاسب الالى بمكتب البريد أثناء غلقه، ولم يمتد الحريق الى ثمة أوراق أو دفاتر أو خزائن النقود ، نظراً للإنتقال السريع لقوات الحمايه المدنية ،ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالارواح .

بإستدعاء وكيلة المكتب فاطمة عثمان محمد عبدالمنعم 54 سنه قررت بعدم حدوث تلفيات بمحتويات المكتب وسلامتها سوى أحد أجهزة الحاسب الالى ،وعللت نشوب الحريق بحدوث ماس كهربائى ناتج عن عودة التيار الكهربائى عقب إنقطاعه .

تم إخطار قسم الادلة الجنائيه بالمديرية ،للإنتقال والمعاينه وإتخاذ شئونه ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3979 ادارى قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2014م ،وجارى العرض على النيابه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا