المغير لـ ” خيري رمضان” : استمتع بآخر أيامك دورك جاي

هاجم الناشط الإخواني أحمد المغير، المعروف إعلاميا بـ«رجل الشاطر»، الإعلامي خيري رمضان، متوعدا إياه بـ«الاغتيال» أسوة بأفراد الشرطة.

وكتب «المغير»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في الساعات الأولى صباح اليوم الخميس: «خيري رمضان مهزوز ومتلخبط وقرب ينهار ويعملها على نفسه مالك يا خيري؟.. إنت كنت فاكر الموضوع كله هيفضل مع الإخوان السلميين بتوع اللي يضربك على خدك الأيمن إديله خدك الأيسر ولا إيه؟.. لا يا روح خالتك انسى اللعب بتاع زمان خالص».

وأضاف: «إنت وباقي زمايلك المجرمين ليكم ترتيبات خاصة جدا إن شاء الله بس ادعي إنت وقول يا رب، إنتوا دوركم صحيح مجاش لسة لكن مش معناها أنه مش جاي واللي يقدر يفجر موكب وزير الداخلية السفاح يقدر يعمل فيك أي حاجة يا عبد العسكر، اتقل إنت بس واستمتع بآخر أيامك في الحياة إن شاء الله وانت في رعب وخوف وقلق وتعاسة».

وتابع: «باب التوبة لأي إعلامي مفتوح بشرط تركه لعمله ومغادرة مصر واعتزال الإعلام باقي عمره، الفلوس مش هتاخدوها معاكم القبر».