الشؤون الاجتماعية تسلم ذوي الإعاقة 3500 سيارة.. قريباً

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف إن الوزارة ستسلم قريبا المرحلة الثالثة من سياراتها المجهزة لذوي الإعاقة من المستحقين مجانا وذلك بعدد 3500 سيارة قيمتها الإجمالية ستمائة وستة وخمسون مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف ريال656,484,000.

واضاف الدكتور اليوسف خلال رعايته ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية للتعريف بالدليل الإجرائي لتسليم السيارات المجهزة لذوي الإعاقة وذلك بمجمع الوزارة بالدرعية بحضور مديري عموم مكاتب الشؤون والإشراف ومديري ومديرات مراكز التأهيل الشامل ومتخصصين من لجنة السيارات انه تم تكوين لجنة برئاسة مديري العموم على مدى سبعة أشهر لمناقشة التجارب السابقة وإبراز أهم الملاحظات لتطوير الدليل الإجرائي واستمارات الرغبات المستهدفين كما بين أنه قد روعي في هذه الاستمارة تحقيقها لاحتياجات المعوقين حيث عمل فيها ثمانية أنماط من السيارات تمثل 90% من احتياجات ذوي الإعاقة وأبان انه سوف تصرف الدفعة الثالثة لذوي الإعاقة من الشلل الرباعي وسيتم صرف 1500 سيارة كدفعة رابعة للأشخاص من ذوي الإعاقة بالشلل الثلاثي قريبا.

وقال مدير عام الخدمات الطبية د. طلعت ألوزنه انه تمت الاستفادة من الخبرات السابقة في مختلف المناطق والعمل على تطويرها كي تواكب احتياجات ذوي الإعاقة كما روعي في الاستمارة الجوانب الطبية كالإعاقة الحركية والقدرات الذهنية والحسية لمعرفة ما هي احتياجات المعوق الفعلية.

وقال المستشار بمكتب الوزير المهندس سليمان البحيري ان أنماط تلك السيارات خمس الأولى سيارة عائلية فان وسط ببابين سحاب والثانية سيارة عائلية أربعة أبواب والثالثة سيارة سيدان خمس أبواب والنمط الرابع سيارة فان سقف مرتفع اما النمط الخامس فهي سيارة مصنعة ببلد المنشئ بمنحدر جانبي.

وذكر البحيري انه الاخذ في عين الاعتبار ان يكون بتلك السيارات مكان للكرسي وخيارات الدفع كونه ثنائيا أو رباعيا ومكان الرافعة والهيكل قصير أو طويل وكذلك اختيار اللون الذي حدد بأربعة ألوان، كل على حسب احتياجية ذوي الإعاقة.