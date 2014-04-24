مهرجان مفتوح وبرامج متنوعة وجوائز لزوار فعاليات مدارس الفرسان

تنظم مدارس الفرسان العالمية برنامجاً وفعاليات في غرناطة مول وسوق الرياض غاليري اليوم الخميس والجمعة 24-25/6/1435ه بمناسبة تدشين مدارسها العالمية الجديدة في مدينة الرياض

وأوضح المشرف العام على المدارس الدكتور عبدالرحمن التمامي أن البرنامج يهدف إلى تعريف أفراد المجتمع على ماهي المدارس العالمية وما برامجها التعليمية بشكل عام والتعريف بمدارس الفرسان العالمية على وجه الخصوص وبماذا تتميز به من طاقم تعليمي ومباني حديثة ومناهج متطورة.

كما سيقام يوم السبت القادم 26/6/1435ه مهرجان اليوم المفتوح في مقر المدارس بحي الازدهار غرب شارع تبوك. وسيكون في هذا اليوم برامج متنوعة و مميزة لمدة ساعتين من السادسة والنصف مساءً وحتى الثامنة والنصف مساءً. للتعرف على الفريق التربوي والمناهج التعليمية والاطلاع على البيئة التربوية كما ستقام بعض الفعاليات والمسابقات والبرامج الترفيهية للطلاب وسيكون هناك جوائز قيمة للفائزين.