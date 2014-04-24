أخبار عاجلة

أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مهرجان مفتوح وبرامج متنوعة وجوائز لزوار فعاليات مدارس الفرسان

Google+ Print

    تنظم مدارس الفرسان العالمية برنامجاً وفعاليات في غرناطة مول وسوق الرياض غاليري اليوم الخميس والجمعة 24-25/6/1435ه بمناسبة تدشين مدارسها العالمية الجديدة في مدينة الرياض

وأوضح المشرف العام على المدارس الدكتور عبدالرحمن التمامي أن البرنامج يهدف إلى تعريف أفراد المجتمع على ماهي المدارس العالمية وما برامجها التعليمية بشكل عام والتعريف بمدارس الفرسان العالمية على وجه الخصوص وبماذا تتميز به من طاقم تعليمي ومباني حديثة ومناهج متطورة.

كما سيقام يوم السبت القادم 26/6/1435ه مهرجان اليوم المفتوح في مقر المدارس بحي الازدهار غرب شارع تبوك. وسيكون في هذا اليوم برامج متنوعة و مميزة لمدة ساعتين من السادسة والنصف مساءً وحتى الثامنة والنصف مساءً. للتعرف على الفريق التربوي والمناهج التعليمية والاطلاع على البيئة التربوية كما ستقام بعض الفعاليات والمسابقات والبرامج الترفيهية للطلاب وسيكون هناك جوائز قيمة للفائزين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية