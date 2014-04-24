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لام: كل الاحتمالات قائمة

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لام: كل الاحتمالات قائمة لام: كل الاحتمالات قائمة

(إفي): أعرب قائد فريق بايرن ميونخ الألماني، فيليب لام، عن تفاؤله بخصوص قدرة فريقه على تعويض خسارته بهدف نظيف من ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بدوري أبطال أوروبا في مباراة العودة التي سيحتضنها ملعب أليانز أرينا الأسبوع المقبل.

وقال لام في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الالماني "أنا متفائل، في أليانز أرينا كل الاحتمالات ستكون متاحة لنا".

واعترف لام أنه كان بإمكان فريقه تقديم أداء أفضل خاصة من ناحية الهجوم، حيث اتيحت له فرصا قليلة للتسجيل رغم استحواذه على الكرة "بالطبع كنا نريد تقديم اداء أفضل خاصة في الهجوم، لكن هذا من الصعب للغاية اجتياز دفاعات الريال".

وعلى الجانب الدفاعي قال "كنا جيدين في الخلف، لكن من الواضح بالطبع أننا لم نكن لنقدر على ذلك طوال التسعين دقيقة، انهم لاعبون من طراز عالمي".

ويحتاج بايرن حامل اللقب للفوز بأكثر من هدف الأسبوع المقبل في لقاء الاياب لبلوغ نهائي التشامبيونز ليج للموسم الثالث على التوالي.

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