أخبار عاجلة

أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ننشر مواعيد وجداول امتحانات المعاهد الأزهرية بمراحلها الابتدائية والاعدادية والثانوية

Google+ Print
ننشر مواعيد وجداول امتحانات المعاهد الأزهرية بمراحلها الابتدائية والاعدادية والثانوية ننشر مواعيد وجداول امتحانات المعاهد الأزهرية بمراحلها الابتدائية والاعدادية والثانوية

اعتمد  الشيخ جعفر عبد الله علي رئيس قطاع المعاهد مواعيد امتحانات النقل للمعاهد الأزهرية بجميع مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية والقراءات والبعوث والشعبة الإسلامية علي أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 2014/5/3 ويكون آخر يوم هو السبت الموافق 2014/5/24

وأكد الشيخ جعفر لجميع المناطق الأزهرية استنفار جهود معلميها في استثمار المدة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني فيما يعود بالنفع علي الطلاب وأن تكثف كل منطقة جهودها في المتابعة الجادة والتوجيه. وحث الطلاب علي الانتظام في الدراسة حتي نهاية المواعيد المقررة لها حفاظا علي مستقبل أبناء الأزهر الشريف

وأضاف  أنه نظرًا لضيق وقت الفصل الدراسي الثاني فقد تقرر أن يتم إجراء الامتحانات الشفهية بجميع المعاهد الأزهرية خلال الأيام الخالية من امتحانات التحريري .

مؤكدًا أنه خلال أيام سوف يتم اعتماد مواعيد امتحانات الشهادات الأزهرية.

 

جداول امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية

 

جداول امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية

 

جداول امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها

 

جداول امتحانات النقل للشعبة الإسلامية

 

جداول امتحانات النقل للتعليم النوعي – القراءات

 

جداول امتحانات النقل لمدن البعوث الإسلامية 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا