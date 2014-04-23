سان جيرمان على بعد 3 نقاط من التتويج بالدوري

(إفي): نجح باريس سان جيرمان في إحراز فوز ثمين مساء الأربعاء على ضيفه إيفيان بهدف نظيف، ليبقى على بعد انتصار واحد من التتويج بالدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي.

جاء هدف الانتصار الوحيد لـ"البي إس جي" في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين، بواسطة بليز ماتويدي، وذلك رغم خوض الضيوف آخر نصف ساعة من اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد الظهير الايمن قاسم عبدالله (ق61) لنيله انذارين.

ورفع فريق المدرب لوران بلان رصيده إلى 82 نقطة، ليزيد الفارق الذي يفصله عن موناكو الوصيف إلى عشر نقاط كاملة، وذلك قبل أربع جولات على ختام المسابقة.

بينما تجمد رصيد إيفيان عند 38 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية المؤجلة من نفس الجولة، تعادل ليون مع مضيفه تولوز بدون أهداف، ليفقد فرصة الصعود للترتيب الرابع، ليظل خامسا برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين خلف سانت إيتيان. بينما يظل تولوز في وسط الجدول بـ45 نقطة.

وكانت هاتان المباراتان قد تأجلتا إلى اليوم لخوض سان جيرمان وليون نهائي كأس الرابطة الفرنسية السبت الماضي والذي انتهى بفوز البي اس جي بهدفين لواحد.

ويحتاج باريس سان جيرمان للفوز خارج قواعده الأحد المقبل أمام مضيفه سوشو ليضمن التتويج مبكرا باللقب.