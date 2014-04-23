نسرين طافش سفيرة النّوايا الحسنة

أقيم منذ قليل مؤتمراً صحافياً في فندق "ميديا وان" في دبي بحضور الممثلة نسرين طافش ومازن العالول، المنسّق الإعلامي ﻠﻠ "بي سي آر إف" فرع الإمارات و محمد تيم، الرّئيس التّنفيذي لشركة "أنتوراج" للتسويق وإدارة الفعاليات، ومن خلال المؤتمر أعلنت المؤسسة الدولية لإغاثة أطفال فلسطين والشرق الأوسط "بي سي آر إف" عن منح نسرين طافش لقب سفيرة النوايا الحسنة لجمعية إغاثة أطفال فلسطين. ورداً على أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر وعن الدور الذي ستقوم به نسرين من خلال هذا المنصب حيث أن سبق وحصب العديد من النّجوم على ذات اللّقب لكنهم لا لم يؤدّوا دورهم المطلوب، فأجابت نسرين طافش: "الحالات الفردية مختلفة ولكل الفنان ظروفه المختلفة. يمكنني الحديث عن نفسي فلدينا العديد من الخطط وستطبق بالفعل على أرض الواقع. وهذا العمل تطوعي وإنساني بالدرجة الأولى. فلدي شريحة كبيرة من الجمهور من المراهقين والشباب ودورنا توعيتهم وتنبيههم إلى ضرورة تلك الأمور الإنسانية لأنكم كما تعلمون العديد من الشّباب يتّجهون إلى الغرب، فيبعدون عن التّفكير في الأمور الإنسانية والتّطوعية. ودورنا هذا لا يُختصر فقط على أطفال فلسطين بل على أطفال سوريا والعراق".

ومن جهته قال مازن العالول:" في العام الماضي قامت الجّهود التّطوعية بمساعدتنا لاستضافة 5 أطفال تلقوا العناية الطبّية في دولة الإمارات العربية المتّحدة، ونحن نأمل في زيادة هذا العدد من خلال زيادة الوعي وخاصّة مع المستشفيات التي يمكن أنّ تقدم جراحات مجّانية، ونحن واثقون من أنّ وجود الممثلة نسرين طافش سيساعدنا على تحقيق أهدافنا لتوسيع نطاق الخدمات الخيرية لدينا".

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