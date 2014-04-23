قصر ثقافة الأقصر يستضيف فعاليات المؤتمر الثاني لبيت العائلة المصرية في مايو المقبل

يستضيف قصر ثقافة الأقصر خلال الفترة من 5 وحتي 7 مايو المقبل المؤتمر الثاني لبيت العائلة المصرية تحت شعار “معاً من أجل مصر”.

يشارك في المؤتمر محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين ،والشيخ محمد الطيب الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر ،ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي .

ويقام المؤتمر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور “أحمد الطيب” شيخ الأزهر الشريف ، وقداسة البابا “تواضروس الثانى” بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يشار الي ،أن الهدف من إنشاء بيت العائلة المصرية هو الحفاظ على الشخصية المصرية وصيانة هويتها ، واستعادة القيم العليا الإسلاميه والقيم العليا المسيحية ، والتركيز على المشترك للعمل على تفعيله ، وتحديد التنوع والاحترام المتبادل لحق الاختلاف – التكاملي ،واستنهاض قيم المواطنة والتقاليد وتقوية الخصوصيات الثقافية المصرية .