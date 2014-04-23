محكمة شمال القاهرة تُجدد حبس 26 إخواني في اشتباكات الحي العاشر

جددت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار تامر عاطف، حبس 26 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان 45 يوما على ذمة التحقيقات فى أحداث الاشتباكات التى شهدها الحى العاشر ومسجد السلام وبلال بن رباح بين عناصر جماعة الإخوان وقوات الأمن.

وجهت النيابة إلى المتهمين ، تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر وتنظيم مسيرة دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وحيازة شماريخ وألعاب نارية، وزجاجات مولوتوف، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام ومقاومة السلطات، والتعدي على أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة بيضاء ومفرقعات.

كان العشرات من عناصر الإخوان ، تظاهروا أمام مسجد السلام بالحي العاشر وأمام مسجد بلال بن رباح بمدينة نصر، ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة، وألقوا الحجارة والشماريخ على قوات الأمن؛ ما أسفر عن إصابة مجندين، وتحطيم 10 سيارات ملك للمواطنين، ما دفع القوات لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وتمكنت من ضبط المتهمين.