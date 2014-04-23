أحلام : هيفاء فنانة شاملة .. والغيرة منها سر الهجوم “حلاوة روح”

أكدت المطربة الإماراتية أحلام، دعمها للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي،موشيرة إلى أن الغيرة هى السبب فى الهجوم على فيلمها الجديد “حلاوة روح”.

وعبر حسابها الخاص على موقع تويتر، حيث كتبت أحلام : “أحب ان أهنئ الفنانه هيفاءوهبي على فلمها الجديد”حلاوة روح”، الغيره من هيفاء جعلت الكل يتعرض لشخصها عيب !، شفنا أفلام قديمه مشاهدينها فوق العشرين وما حد فتحت فمه والا لان هيفاء معقدتكم.

وأضافت أحلام ،انتي اثبتي للكل انك فنانه شامله كما اهنيها على برنامجها شكلك مش غريب”.